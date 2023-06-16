Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати надають Україні гуманітарну допомогу на суму 205 мільйонів доларів. Про це у п’ятницю, 16 червня, повідомила прес-служба Державного департаменту США.

Новий пакет гуманітарної допомоги включає їжу, питну воду, засоби захисту, освіту, юридичну допомогу, доступний притулок, медичне обслуговування. Усе це передадуть через міжнародних та неурядових партнерів США.

За ці гроші також буде надано допомогу жертвам війни в підтримці зв’язку із членами своїх сімей на відстані, а також допомогу в сприянні возз’єднанню сімей, якщо це можливо.

«Від початку вторгнення Росії понад шість мільйонів біженців покинули країну, а понад пʼять мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами всередині України. Ще мільйони українців постраждали від нападів Росії всередині України», – констатував Блінкен.

За його словами, загальний обсяг гуманітарної допомоги, наданої Україні в 2023 фінансовому році, перевищує 605 млн доларів. «Це забезпечує подальшу підтримку гуманітарних організацій, які реагують на кризу, і доповнює щедрість країн, які приймають і підтримують біженців», – додав Блінкен.

Від лютого 2022 року Сполучені Штати надали українцям понад $2,1 млрд гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 13 червня США виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму 325 млн доларів.