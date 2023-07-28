Дев'ять дронів покликані збирати доказову базу воєнних злочинів росіян

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило про передачу України партії автономних безпілотників Skydio. Ці дрони передають для фіксування воєнних злочинів російських окупантів під час повномасштабної війни Росії проти України, повідомили у прес-службі USAID у четвер, 27 липня.

Дрони американського виробництва Skydio будуть використовуватися для фото- та відеофіксування знищення чи пошкоджень цивільної інфраструктури російськими обстрілами. Дрони покликані задокументувати докази порушення прав людини.

«Безпілотники Skydio 2+ мають камери 4K, які використовуватимуться для фото- та відеозйомки для документування воєнних злочинів. Це допоможе Генеральній прокуратурі задокументувати понад 115 000 випадків знищення цивільної інфраструктури та доказів порушення прав людини в прифронтових громадах і на звільнених територіях», – повідомили у прес-службі USAID.

Агентство передасть Україні дев'ять таких дронів для фіксування злочинів росіян. Чи зможе Україна використати безпілотники Skydio для розвідки, у прес-службі USAID не уточнили.

У прес-службі агентства зазначили, що Україна за підтримки USAID задокументувала понад 40 тис. випадків воєнних злочинів Росії з 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 27 липня президент США Джо Байден таємно наказав передати суду в Гаазі докази воєнних злочинів РФ в Україні. За словами чиновників, таке рішення Байдена перекреслює багатомісячний опір з боку Пентагона, який стверджував, що такий крок може створити прецедент, який дозволить переслідувати американських військових. Раніше США вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від надання їх Гаазі.