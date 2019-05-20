США передали українській армії два контрбатарейні радари

Радари класу AN/TPQ-36 є найсучаснішими засобами контрбатарейної боротьби

На Київщині відбулася церемонія передачі урядом США двох сучасних контрбатарейних радарів класу AN/TPQ-36 на озброєння Збройних Сил України. Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони. Від американської сторони сертифікати на володіння радарами вручив офіцер армії США підполковник Тод Гоф.

«Ми уже стали свідками, як такі радари захищають територію України на Сході. Ці контрбатарейні станції – частина безпекової допомоги США, вартість якої понад 1 мільярд 100 мільйонів доларів. США продовжуватимуть допомагати Україні, адже ми віддані справі захисту суверенітету і територіальної цілісності вашої держави», - цитує Гофа прес-служба.

Як зазначили у відомстві, по завершенні заходу військовослужбовці ЗСУ провели заняття з розгортання отриманих контрбатарейних радарів.

фото ЗСУ

Радари класу AN/TPQ-36 є найсучаснішими засобами контрбатарейної боротьби і призначені для виявлення і знищення артилерії. Станція контрбатарейної боротьби призначена для виявлення та визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських гармат та реактивних систем залпового вогню противника. Радари знаходяться на озброєнні армії США.

Загалом, як повідомляється, з 2014 року американські партнери передали українським військовим 13 сучасних контрбатарейних радарів.