Влада США розглядає питання про запровадження мита в розмірі 200 відсотків на імпорт алюмінію з Росії. Рішення може бути ухвалене вже цього тижня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Як повідомляється, влада США розглядала санкції щодо російського алюмінію ще в лютому 2022 року, але тоді відмовилася від цього заходу. Зараз, за даними видання, США хочуть запровадити безпрецедентне мито через те, що Росія демпінгує на ринку.

Головним російським експортером алюмінію є компанія «РусАл», заснована бізнесменом Олегом Дерипаскою. Сам же наближений до російського президента Владіміра Путіна олігарх був включений до списку санкцій ще до широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Російський експорт до початку повномасштабної війни проти України становив близько 10 відсотків всього алюмінію, який закуповували США. Після запровадження міжнародних санкцій частка російських експортерів алюмінію на американському ринку скоротилася до трьох відсотків. Фахівців вважають цілком реальну спроможність їх заміщення на американському ринку.

Зазначимо, що восени 2022 року повідомлялося, що адміністрація Джо Байдена розглядає можливість повної заборони імпорту алюмінію з Росії. До уваги бралися три можливі сценарії: повна заборона на закупівлі російського алюмінію, підвищення закупівельних тарифів до фактично заборонних або накладення жорстких санкцій на «РусАл» як ключового експортера.