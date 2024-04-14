Іран завдав масованого обстрілу Ізраїлю в ніч на 14 квітня

Президент США Джозеф Байден заявив у телефонній розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, що США не будуть брати участь у контратаці проти Ірану, яку, імовірно, готує Ізраїль після нічного обстрілу. Інформацію про те, що США не хочуть ескалувати ситуацію на Близькому Сході, підтвердив Reuters у неділю, 14 квітня, анонімний представник Білого Дому.

За даними співрозмовника агентства, під час повітряної атаки Ірану на Ізраїль у ніч на 14 квітня, Джо Байден мав телефонну розмову з Нетаньягу та заявив, що США не братимуть участь в «акціях помсти». Зазначається, що Сполучені Штати продовжать допомагати Ізраїлю, проте не хочуть допускати відкритої війни на Близькому Сході.

Водночас двоє ізраїльських міністрів заявили, що Ізраїль не діятиме самостійно та здійснить контратаку на Іран.

«Ми створимо регіональну коаліцію та вимагатимемо від Ірану заплатити ціну в той спосіб і в той час, який нам підходить», – повідомив міністр Бенні Ганц.

Нагадаємо, вночі 14 квітня Іран здійснив масовану комбіновану атаку на Ізраїль, застосувавши безпілотники та ракети. Причиною нападу Іран назвав нібито атаку Ізраїлю по іранському консульству в Сирії 1 квітня, внаслідок якого загинуло командування Корпусу вартових Ісламської революції, а також тривалі зіткнення Ізраїлю з союзними Ірану силами – ХАМАС та Хезболлою.

За ніч Іран запустив по території Ізраїлю понад 300 БПЛА та ракет. Переважну більшість з них вдалося збити за допомогою США, Великої Британії та Йорданії.

Іран заявив, що в разі відповіді з боку Ізраїлю та США країна завдасть потужнішого удару. Водночас Ізраїль наголосив, що відповідь на дії Ірану буде.