First VPN Service фігурував у низці розслідувань кіберзлочинності

Американське Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) 13 липня внесло до санкційного списку SDN 45-річного уродженця Дніпра Дмитра Рашевського та підконтрольний йому VPN-сервіс First VPN Service (1VPNS). Про це 14 липня повідомило видання Liga.NET з посиланням на Міністерство фінансів США.

У документі вказано, що Рашевський також відомий під фальшивими ідентифікаційними даними, зокрема «Роман Чабаненко», «Максим Сорін» та ніками JOBBERJOBBER777, JOHNYW255, RASHDV7 і WALKER, Johny.

За даними OFAC, 1VPNS продавав VPN-інфраструктуру кіберзлочинцям, які атакували американські компанії, фінансові установи, лікарня і місцеві органи влади. З 2014 року сервіс рекламував свої послуги на онлайн-форумах кіберзлочинців, де заявляв, що не веде журнали ідентифікації чи активності своїх користувачів і відмовляється співпрацювати з правоохоронцями.

Європейський парламент раніше повідомляв, що First VPN Service фігурував майже в кожному великому розслідуванні кіберзлочинності, яке підтримував Європол протягом останніх років. Злочинці використовували його для приховування своїх ідентифікаційних даних та інфраструктури під час здійснення атак програм-вимагачів, масштабного шахрайства, крадіжки даних та інших серйозних злочинів.

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У травні відбулась міжнародна операція з ліквідації цього сервісу, яку очолили Франція та Нідерланди.

У процесі операції правоохоронці допитали адміністратора та провели обшук за місцем проживання в Україні, ліквідували 33 сервери, пов’язані з сервісом, а також порушили роботу інфраструктури, що використовувалася для підтримки кіберзлочинної діяльності по всьому світу. Було також відключено домени 1vpns.com, 1vpns.net, 1vpns.org, а також пов’язані onion-домени.

Внесення до списку SDN означає заморожування активів фігурантів у юрисдикції США та заборону для американських осіб і компаній вести з ними будь-які операції, додає видання.

До слова, з 24 лютого 2022 року і до 1 липня 2026 року фахівці Департаменту кібербезпеки СБУ нейтралізували понад 16 тис. російських кібератак і критичних кіберінцидентів. Окрім держорганів, оборонних та фінансових структур, пріоритетною ціллю для ворога стали українські медіа.