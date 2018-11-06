Стали відомі імена міжнародних експертів, які відбиратимуть суддів до Антикорупційного суду

У вівторок, 6 листопада, вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) обрала 6 кандидатів до громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка сприятиме у проведенні конкурсного добору суддів до Вищого антикорупційного суду.

За повідомленням Центру протидії корупції, обрання кандидатів до ГРМЕ відбулося на відкритому засіданні шляхом таємного голосування, участь у голосуванні взяли 14 членів ВККС. До ради входитимуть 6 міжнародних експертів, серед яких 4 суддів та 2 прокурори - двоє експертів із Великобританії, решта із Литви, Канади, Данії та Македонії.

До складу громадської ради увійшли: суддя Верховного суду Литви Аурелійус Гутаускас, суддя Суду королівської лави у провінції Саскачеван (Канада) Тед Зажечни, екс-голова першої секції ЄСПЛ Мір’яна Лазарова-Трайковська, суддя Апеляційного суду Великої Британії у відставці Ентоні Хупер, британський прокурор у відставці Лорна Харріс і колишній заступник державного прокурора з розслідування особливо важливих економічних злочинів з Данії Флемінг Денкер.

У ВККС наголосили, що членами ГРМЕ можуть бути призначені громадяни України або іноземці, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід роботи не менше ніж 5 років у здійсненні процесуального керівництва чи здійснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцією.

Нагадаємо, що 7 червня 2018 року Рада прийняла закон про Антикорупційний суд, 14 червня він набув чинності. Варто зауважито, що створення Антикорупційного суду - одна з основних вимог західних кредиторів. Але воно тривалий час блокувалося, представники влади пропонували замість окремого суду створити палату в наявній системі. Восени 2017 року риторика влади змінилася, і в грудні президент Петро Порошенко вніс законопроект у Раду.