Стали відомі імена сімох врятованих моряків із затонулого у Чорному морі судна

Моряки зазнали травм середньої тяжкості

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 12:453250

До теми

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив у Twitter про стан сімох членів екіпажу з судна Volgo Balt 214, що затонуло у Чорному морі, та назвав їх імена.

Моряки перебувають у лікарні портового турецького міста Самсун. Їм надають необхідну допомогу.

«Серед українських моряків, які потерпіли катастрофу сьогодні вранці [7 січня – ред.] в Чорному морі біля берегів Самсуна, вижили та на цей час перебувають у лікарні: Шевчук Станіслав, Мільніченко Павло, Геращенко Олег, Ільченко Євгеній, Яценко Євген, Скачко Денис, Будко Тетяна», – зазначили у посольстві.

Нагадємо, 7 січня поблизу берегів Туреччини затонуло вантажне судно Volgo Balt. На борту затонулого судна перебувало 13 людей, з яких 11 – українці. Шістьох не вдалося врятувати.

Нанадаємо також, що Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України оприлюднило заяву про те, що вантажне Volgo Balt 214 перевозило вугілля з порту Азов (Російська Федерація), який «часто використовується для незаконного вивезення вугілля з частини окупованого Донбасу до портів Туреччини та інших країн», до порту Самсун (Туреччина).

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Внаслідок аварії вантажного судна в Чорному морі загинули четверо українців ZAXID.NET
Судно, яке затонуло у Чорному морі, могло перевозити вугілля з окупованих територій ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук