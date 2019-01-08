Стали відомі імена сімох врятованих моряків із затонулого у Чорному морі судна

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив у Twitter про стан сімох членів екіпажу з судна Volgo Balt 214, що затонуло у Чорному морі, та назвав їх імена.

Моряки перебувають у лікарні портового турецького міста Самсун. Їм надають необхідну допомогу.

«Серед українських моряків, які потерпіли катастрофу сьогодні вранці [7 січня – ред.] в Чорному морі біля берегів Самсуна, вижили та на цей час перебувають у лікарні: Шевчук Станіслав, Мільніченко Павло, Геращенко Олег, Ільченко Євгеній, Яценко Євген, Скачко Денис, Будко Тетяна», – зазначили у посольстві.

Нагадємо, 7 січня поблизу берегів Туреччини затонуло вантажне судно Volgo Balt. На борту затонулого судна перебувало 13 людей, з яких 11 – українці. Шістьох не вдалося врятувати.

Нанадаємо також, що Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України оприлюднило заяву про те, що вантажне Volgo Balt 214 перевозило вугілля з порту Азов (Російська Федерація), який «часто використовується для незаконного вивезення вугілля з частини окупованого Донбасу до портів Туреччини та інших країн», до порту Самсун (Туреччина).