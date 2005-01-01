Стало відоме ім'я другого затриманого у «справі Бабченка»

Другий підозрюваний у «справі Бабченка» - Тарас Стельмашенко

Другого підозрюваного в замаху на Аркадія Бабченка звуть Тарас Стельмашенко, він громадянин України. Про це сказав журналістам після засідання Апеляційного суду адвокат Бориса Германа Євген Солодко, інформує «Радіо Свобода».

У Службі безпеки України наразі цю заяву не коментували.

Прокурор Роман Циба підтвердив, що Стельмашенку висунули звинувачення у підготовці до вчинення терористичного акту за попередною змовою групи осіб. Стельмашенко є громадянином України.

Раніше СБУ заявила, що затримала ще одного фігуранта в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка і підготовці до серії терактів в Україні. За місцем проживання затриманого була вилучена вогнепальна зброя і боєприпаси.

Як інформував ZAXID.NET, вбивство журналіста Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням українських спецслужб, у результаті чого вдалося затримати організатора злочину.