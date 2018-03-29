Степан Хмара зголосився взяти Надію Савченко на поруки

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 16:09570

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Степан Хмара зголосився взяти Надію Савченко на поруки
фото Ірини Юзик
Степан Хмара у суді

Колишній політв’язень радянських концтаборів, народний депутат кількох скликань та Герой України Степан Хмара висловив бажання взяти на поруки звинувачену у підготовці терактів і повалення державної влади Надію Савченко, пише «Українська правда».

Його заяву, згідно з клопотанням захисту Савченко, Апеляційний суд Києва долучив до матеріалів справи на засіданні у четвер.

«Прошу долучити до матеріалів справи відповідну заяву Героя України і врахувати її при прийнятті рішення», – заявив під час слухань адвокат Савченко Дмитро Бугай.

Сторона звинувачення проти залучення клопотання захисту не заперечувала.

«Я багато разів брала сама людей на поруки. Я знаю, що ця практика практично не дає результатів в суді України. Я дуже поважаю героя України Степана Ільковича Хмару. Я дуже вдячна йому за цей вчинок», – подякувала Хмарі Савченко, повідомив NEWSONE.

Нагадаємо, у грудні 2017 Степан Хмара хотів узяти на поруки Михеїла Саакашвілі, якого підозрювали у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їхньої злочинної діяльності.

У жовтні того року Хмара прийшов у судове засідання з обрання запобіжного заходу для лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського і теж просив суд віддати підозрюваного йому на поруки.

2015 року Герой України підтримував колишнього очільника Дніпропетровської ОДА Геннадія Корбана, назвавши суд над ним «планом Путіна із зачистки опозиції».

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