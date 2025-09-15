Під час судового засідання власник собаки не визнав своєї вини

Долинський районний суд визнав місцевого мешканця Ярослава Пірку винним у порушенні правил утримання собак і призначив йому 2550 грн штрафу, конфіскувавши тварину.

Як йдеться у постанові суді від 5 вересня, інцидент стався 15 липня на вул. Тараса Шевченка у селі Новошин Вигодської громади. Обвинувачений без повідця та намордника вигулював собаку породи Метис і тварина загризла трьох гусей мешканки села.

Під час судового засідання Ярослав Пірка не визнав своєї вини. Натомість суд врахував складений на прикарпатця протокол і те, що, окрім Кодексу України про адмінправопорушення, він порушив також Правила благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради, затверджених у 2019 році.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іван Керніцький визнав Ярослава Пірку винним у порушенні правил утримання собак і призначив йому 2550 грн штрафу, конфіскувавши тварину. Прикарпатець також має сплатити 605 грн судового збору.