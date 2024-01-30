Прокурори просили суд призначити Олександру Лієву тримання під вартою або заставу у розмірі 268 млн грн

Вищий антикорупційний суд України не обрав запобіжний захід колишньому очільнику департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони Олександру Лієву, який фігурує у справі про розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ. Про це повідомило «Суспільне» у ніч на 30 січня.

Як повідомляється, прокуратура клопотала про арешт екс-чиновника на 60 днів з можливістю внесення застави у понад 268 млн грн. За словами прокурора, у випадку відсутності запобіжного заходу для Лієва, існує реальна можливість, що він спробує переховуватися від правосуддя, або навіть знищити потенційні речові докази.

Як аргумент прокурор вказав на спробу обвинуваченого перетнути кордон на Буковині під час якої його затримали та доставили до СІЗО.

Своєю чергою захист Лієва назвав затримання свого клієнта незаконним. Як розповіли адвокати, прикордонники відмовили їхньому клієнтові у виїзді за межі країни, аргументуючи це начебто підробкою паспорта. Сам Лієв запевнив, що він планував повернутися назад до Києва.

«Суспільне» пише, що на поруки Лієва хотів взяти відомий український ведучий Олександр Педан.Ще одним поручителем виступив заступник секретаря апарату РНБО Андрій Демартіно. Однак суд відмовив у клопотанні прокурора і залишив екс-посадовця без запобіжного заходу. У прокуратурі заявили, що спочатку отримають матеріали справи, а вже потім вирішать, чи подавати апеляцію.

Нагадаємо, що Олександр Лієв є одним із п’яти підозрюваних у справі про розтрату більш ніж 1,5 млрд грн, які призначалися для закупівлі тисяч мінометних пострілів іноземного виробництва для ЗСУ. Попри виділені кошти, жоден зі снарядів так і не потрапив до ЗСУ.