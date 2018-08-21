Суд не покарав племінника Анатолія Матіоса за водіння напідпитку через незаконний алкотестер

Тестера, яким перевіряли стан сп'яніння у водіїв, немає в офіційному переліку дозволених приладів МВС

Племінника Головного військового прокурора Анатолія Матіоса – Андрія Матіоса – затримували за водіння у нетверезому стані. Однак суд не визнав показників алкотестера Драгер 6820 як допустимий доказ та до відповідальності родича впливового посадовця не притягнув. Аналогічна історія трапилася із близкою до генпрокурора Юрія Луценка людиною Ярославом Максимцем.

Як йдеться у розслідуванні Данила Мокрика для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом», племінник Головного військового прокурора Андрій Матіос, керуючи автомобілем Infiniti FX 37, врізався в огорожу київського швидкісного трамваю на перехресті вулиці Героїв Севастополя і проспекту Комарова. Це сталося в ніч на 26 березня 2018 року.

На місце ДТП прибули патрульні і за допомогою приладу «Драгер 6820» зафіксували у водія 0,34 проміле алкоголю (дозволена межа для водіїв - 0,2 проміле). Однак згодом суддя Солом’янського райсуду м. Києва Марія Зелінська вирішила не притягувати Андрія Матіоса до відповідальності за водіння у нетверезому стані. У своїй постанові суддя написала, що показники «Драгера 6820» не можуть бути допустимим доказом.

Схожа історія трапилася трохи раніше, 13 лютого цього року, із давнім соратником Генпрокурора Юрія Луценка – Ярославом Максимцем (керував апаратом МВС України, коли Луценко був міністром. Також приходив підтримували Луценка на суді за звинуваченням у неправомірному присвоєнні Луценком звань і пенсії своєму водієві, - ред.) Його зупинили патрульні на бульварі Лесі Українки у Києві, коли Максимець їхав за кермом автомобіля Porsche Cayenne. У нього алкотестер тієї ж моделі виявив 0,39 проміле алкоголю. Однак згодом ці показники не визнав доказом суддя Печерського райсуду Володимир Карабань. Суд закрив адміністративне провадження через «відсутність складу порушення».

В обох випадках судді посилалися на наказ МВС від 1 березня 2010 року, що затверджує перелік приладів, якими правоохоронці можуть перевіряти водіїв на стан сп’яніння. У цьому переліку є тільки п’ять тестерів, і «Драгера» моделі 6820 серед них немає.

Утім, судді далеко не завжди зважають на цей наказ. Та ж сама суддя Марія Зелінська уже за два з половиною місяці після випадку із Андрієм Матіосом ухвалила зовсім інше рішення. У справі водія авто Daewoo Lanos вона вказала показники Драгера 6820 першими серед доказів. У підсумку Марія Зелінська наклала на водія штраф 10 200 грн і на рік позбавила його водійських прав.

Коли журналісти запитали суддю Зелінську, в чому причина такої суперечливої практики, вона пояснила, що у справі водія Daewoo Lanos зважала на інші докази, крім показників алкотестера.

«У цьому випадку особа погодилась з цими показаннями і не протестувала, що ці показання «Драгера» не відповідають дійсності. Вона в протоколі написала: «Щиро каюсь і визнаю себе винним», – сказала суддя.

Суддя Володимир Карабань також зробив для товариша Юрія Луценка виняток зі своєї практики. Цей суддя послідовно відкидає показники «Драгера 6820», посилаючись на наказ МВС 2010 року, але при цьому не виправдовує водіїв, а скеровує протоколи на доопрацювання. І лише у випадку Ярослава Максимця він одразу закрив адміністративне провадження – теж через відсутність порушення.

На запитання журналістів, чому у справі Максимця він вирішив закрити провадження, суддя Карабань відповів: «Відверто скажу – не пам’ятаю. Можливо, помилково закрилося».

У патрульній поліції тим часом запевняють, що судді неправомірно застосовують у своїх рішеннях наказ МВС із переліком алкотестерів. Цей наказ свого часу видавали для ДАІ, і це в документі прямо вказано.

«Патрульна поліція не є правонаступником Державтоінспекції МВС, і взагалі такий орган більше не існує. Тому дана інструкція не розповсюджується, на мою думку, на діяльність патрульної поліції», – пояснив журналістам перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Тим не менше, самі «Драгери» моделі 6820 дісталися патрульним «у спадок» саме від Державтоінспекції. Останню велику закупівлю цих приладів зробило управління ДАІ у м. Києві у 2015 році. Тоді за 200 алкотестерів цієї моделі заплатили 7,6 млн грн. Ось тоді ДАІ завідомо закупила велику кількість «Драгерів», які не були їй дозволені до використання.

Наразі Департамент патрульної поліції працює над тим, щоб скасувати або змінити наказ МВС 2010 року. Про це журналістам сказав Олексій Білошицький. Але коли такі зміни відбудуться, він сказати не зміг, відповівши: «Я думаю, що це буде незабаром».

Питанням залишається, чому цю лазівку для порушників не закрили ще раніше. Вже у 2016 році суди іноді ухвалювали рішення про неможливість вважати доказом показники «Драгера 6820», посилаючись саме на наказ 2010 року.

Нині наявність такого наказу все ще дає суддям можливість закривати адмінпровадження щодо нетверезих водіїв, як це було зроблено у справах Ярослава Максимця і Андрія Матіоса.