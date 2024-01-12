Детективи БЕБ провели 35 обшуків

Другому фігуранту справи про ухилення від сплати 767 млн грн податків суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 121 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Бюро економічної безпеки.

Як встановили співробітники БЕБ, підприємства протягом тривалого часу ухилялися від сплати податків та надавали нелегальні послуги переважно великим мережам роздрібної торгівлі. Наприклад, компанія закуповувала у великих обсягах напої та продукти, надалі у податковій звітності декларувались залишки на складах, тобто непродані товари, тоді як фактично їх збували поза обліком без сплати податків.

Детективи БЕБ провели 35 обшуків та оглядів у згадуваних компаніях та повідомили про підозру керівникам двох юридичних осіб, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. Загальна сума збитків, що підтверджена судово-економічними експертизами – 767 млн грн. Однак, за підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій з ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки – 21 млрд грн.

Обом фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 121 млн грн. У відомстві не розголошують ім’я підозрюваних, але кажуть, що ними координував «король обналу» з-за кордону.

«Королем обналу» у ЗМІ називають бізнесмена В’ячеслава Стрелковського, якого раніше РНБО внесло в санкційний список. Згодом президент позбавив його громадянства.

Стрелковський пов’язаний з фірмами, які фігурують у справах ухилення від податків. У кримінальних провадженнях, пов’язаних із бізнесом родини Стрелковських, у 2021 році фігурували компанії із груп «ДТЕК», «WOG», Fozzy Group, «Київстар».

За даними журналістів «Слідство.інфо», родина Стрелковських після анексії Криму у 2014 році, неодноразово перетинала адмінкордон між Херсонською областю і Кримом. У липні 2015 року його колишня дружина Діана Стрелковська отримала російський паспорт в так званих російських органах Кримського півострова. У той же день російський паспорт отримав і В’ячеслав Стрелковський.