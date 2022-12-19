Викрали підприємця у лютому 2019 року в Чернівцях

Трьох мешканців Києва суд визнав винними у викраденні 43-річного підприємця з Буковини та вимаганні у нього 10 тис. доларів США. Двох фігурантів справи посадили на три роки, третього – на сім. Інцидент стався ще у 2019 році у Чернівцях: троє чоловіків напали на підприємця, погрожували зброєю, викрали його авто і вимагали викуп. Затримали киян у Кам’янці-Подільському при одержанні 10 тис. доларів.

Про вирок трьом киянам повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури у понеділок, 19 грудня. Злочин стався у лютому 2019 року в Чернівцях. Троє мешканців Києва викрали 43-річного підприємця з Чернівців, вкрали його автомобіль, погрожували зброєю, били та вимагали 10 тис. доларів США викупу.

«Усвідомлюючи реальність погроз, чоловік зателефонував знайомому та попросив передати цю суму. Правоохоронці затримали фігурантів справи в Кам’янці-Подільському. Під час затримання у них було виявлено грошові кошти», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав усіх трьох мешканців Києва винними у викраденні людини, вимаганні та незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 289 ККУ). Крім цього, один з учасників групи обвинувачувався у відкритому викраденні чужого майна (ч. 1 ст. 186 ККУ). Двох чоловіків засудили до 8 років позбавлення волі, а їх спільник отримав 7 років ув’язнення.