Інцидент трапився в Калуському ліцеї №1

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області оштрафував батька учня місцевої шкли за булінг іншого школяра. Учень знімав на відео, як хлопчик справляв природню потребу, а потім виклав це відео в Telegram. Батька школяра оштрафували на 850 грн.

Як вказано в матеріалах справи, 5 вересня вранці учень Калуського ліцею №1 в шкільному туалеті зняв на телефон відео, на якому інший школяр справляв природню потребу. Потім школяр виклав це відео на один із Telegram-каналів для насмішки. Батьки хлопчика звернулись у поліцію із заявою про булінг.

У суді батько хлопчика Орест Наговський провину визнав, попросив суд суворо його не карати й зазначив, що поговорив із сином, аби ця ситуація більше не повторилася.

Враховуючи обставини справи, суддя Калуського міськрайонного суду Олександра Кардаш визнала Ореста Наговського винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків за ч. 1 ст. 184 КУпАП та оштрафувала на 850 грн. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.