Під час конфлікту Тарас Тимчишин вийняв із салону автомобіля сокиру та 7 разів вдарив Opel свого опонента

Івано-Франківський міський суд визнав місцевого мешканця Тараса Тимчишина винним у хуліганстві та призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку, який винесли 7 жовтня, інцидент стався у серпні 2025 року на вул. Василіянок в Івано-Франківську. Тарас Тимчишин на Skoda Fabia проїхав на червоний сигнал світлофора. Порушення побачив водій Opel Astra і через вікно зробив обвинуваченому зауваження.

Сварка між водіями продовжилася біля будинку № 34. Під час конфлікту Тарас Тимчишин вийняв із салону автомобіля сокиру та 7 разів вдарив Opel, пошкодивши вітрове, праве переднє та заднє скло, зовнішнє дзеркало і задні ліхтарі.

Під час судового засідання франківець визнав свою вину, а суд врахував, що він має на утриманні малолітню дитину та не стоїть на обліку у нарколога та психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Людмила Андрусів визнала Тараса Тимчишина винним у хуліганстві та призначив йому 17 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.