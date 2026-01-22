Сокальський районний суд Львівської області оштрафував на 17 тис. грн вихователя львівського навчально-реабілітаційного центру «Мрія» Олега Притулка за 100 євро хабаря прикордоннику для виїзду за кордон. Відповідний вирок суд ухвалив, у понеділок, 19 січня.

За матеріалами справи, Олег Притулко, який працює вихователем у львівському навчально-реабілітаційному центрі «Мрія», 15 серпня 2025 року на пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» надав прикордоннику 100 євро хабаря за можливість виїзду за кордон.

Олег Притулко зʼявився на судове засідання і свою провину визнав, підтвердивши, що намагався перетнути кордон з Польщею.

Станом на 22 січня на офіційному сайті комунального навчально-реабілітаційного центру Львівської обласної ради «Мрія» Олег Притулко не зазначається серед працівників закладу.

Суддя Лідія Фарина оштрафувала Олега Притулка на 17 тис. грн. Вирок можна оскаржити в апеляції.