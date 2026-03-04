Інцидент стався 25 січня у селищі Буштино Тячівського району

Тячівський районний суд визнав 58-річного місцевого мешканця Володимира Росоху винним у хуліганстві та призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Вирок винесли 16 лютого. Йдеться про інцидент, який стався 25 січня близько 14:00 на Алеї пам’яті загиблих Героїв України у селищі Буштино.

Обвинувачений підійшов до стендів з зображеннями загиблих захисників та за допомогою канцелярського ножа зрізав три портрети військовослужбовців. Володимир Росоха забрав портрети з собою і викинув у підвал. Там їх і знайшли правоохоронці.

Під час судового засідання закарпатець визнав вину. Суд також врахував, що обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності та активно сприяв розкриттю злочину.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Чопик визнав Володимира Росоху винним у хуліганстві і призначив йому 17 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.