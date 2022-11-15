Правоохоронці знайшли понад 4 тис. пачок сигарет у гаражі в Рівному

Рівненський суд постановив конфіскувати і передати на потреби ЗСУ понад 4 тис. пачки сигарет, які вилучили у мешканця Рівного. Сигарети знайшли у гаражі, де 31-річний чоловік також зберігав майже 2,5 тонни фальсифікованого алкоголю. Все це порушник збирався продати, попри те, що не мав на це жодних дозволів. Суд призначив рівнянину 85 тис. грн штрафу, постановив знищити алкоголь, а цигарки вирішив передати військовим.

Зазначимо, що правоохоронці викрили 32-річного мешканця Рівного 31 серпня. Слідчі з'ясували, що чоловік облаштував у одному з гаражних кооперативів міста склад незаконно виготовленого алкоголю та сигарет. Сумарно у нього вилучили майже 5 тис. пляшок горілки – це понад 2,5 тонни алкоголю. Також конфіскували 4,2 тис. підроблених цигарок.

Сумарно вартість вилучених товарів становить близько 500 тис. грн. Все це, за інформацією правоохоронців, чоловік збирався продати, хоча жодних дозвільних документів він не мав і взагалі не був зареєстрований підприємцем.

Рівнянину вручили підозру за ч.1 ст. 204 ККУ (зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв). У вівторок, 15 листопада, прес-служба прокуратури Рівненщини повідомила, що суд визнав чоловіка винним.

«Суд призначив йому покарання у вигляді 85 тис. грн штрафу, з конфіскацією та знищенням вилученого алкоголю. А от цигарки, згідного з вироком суду, будуть скеровані на потреби військовослужбовців ЗСУ», – йдеться у повідомленні.