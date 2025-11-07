Суд посадив у тюрму військового за СЗЧ та крадіжку мотоцикла на Львівщині
Шептицький міський суд Львівської області виніс вирок військовослужбовцю, який самовільно залишив частину (СЗЧ) та вкрав чужий мотоцикл. За скоєне йому призначили покарання – 5,5 років тюрми.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, уродженця Львівської області Віктора М. у березні 2025 року зарахували до складу однієї з військових частин, але у травні він вчинив СЗЧ. 10 вересня солдат вкрав припаркований у Шептицькому (колишній Червоноград) мотоцикл Lifan LF200-10B і через тиждень його затримали правоохоронці.
У суді обвинувачений одразу у двох кримінальних правопорушеннях (СЗЧ і викрадення мотоцикла) свою провину визнав. Віктор М. розповів, що його та інших військових везли з тренувального центру у військову частину у місті Суми, але дорогою він втік та маршруткою повернувся додому. Причину вчинення СЗЧ він не пояснив, як і того, чому вкрав мотоцикл.
Цю справу розглянула суддя Неля Отчак, яка дослідила усі матеріали та аргументи, а також дані про обвинуваченого, який є раніше судимим. Суддя визнала винним Віктора М. у вчиненні СЗЧ та викраденні мотоцикла, призначивши 5,5 років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.