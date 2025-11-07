Шептицький міський суд Львівської області виніс вирок військовослужбовцю, який самовільно залишив частину (СЗЧ) та вкрав чужий мотоцикл. За скоєне йому призначили покарання – 5,5 років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, уродженця Львівської області Віктора М. у березні 2025 року зарахували до складу однієї з військових частин, але у травні він вчинив СЗЧ. 10 вересня солдат вкрав припаркований у Шептицькому (колишній Червоноград) мотоцикл Lifan LF200-10B і через тиждень його затримали правоохоронці.

У суді обвинувачений одразу у двох кримінальних правопорушеннях (СЗЧ і викрадення мотоцикла) свою провину визнав. Віктор М. розповів, що його та інших військових везли з тренувального центру у військову частину у місті Суми, але дорогою він втік та маршруткою повернувся додому. Причину вчинення СЗЧ він не пояснив, як і того, чому вкрав мотоцикл.

Цю справу розглянула суддя Неля Отчак, яка дослідила усі матеріали та аргументи, а також дані про обвинуваченого, який є раніше судимим. Суддя визнала винним Віктора М. у вчиненні СЗЧ та викраденні мотоцикла, призначивши 5,5 років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.