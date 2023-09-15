Підозрювана в залі суду була без адвоката

Бабушкінський районний суд Дніпра обрав запобіжний захід жінці, яка є учасницею конфлікту з патрульними, внаслідок якого було застрелено чоловіка. Про це у пятницю, 15 вересня, повідомило «Суспільне».

«Суд частково задовольнив прохання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 на 60 діб», – йдеться в повідомленні.

Фігурантка справи - 23-річна жінка, якій 12 вересня слідчі ГУ НП в Дніпропетровській області вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).

За даними журналістів, прокурор просив для підозрюваної домашній нічний арешт з 20:00 до 08:00. Жінка своєю чергою просила відпустити її під особисте зобов'язання. Вона також заявила, що не вважає себе винною. Підозрювана стверджує, що патрульні не показали їй посвідчення, і вона думала, що це «можуть бути не поліціянти». У залі суду жінка була без адвоката.

Зазначимо, що мова йде про випадок, який стався у Дніпрі 29 серпня. Патрульні зупинили автомобіль Jaguar, водій якого порушив правила дорожнього руху. На вимогу вийти з машини водій і пасажири відповіли відмовою. Правоохоронці стали силою витягати потерпілих із автомобіля й застосували газовий балончик.

Під час розмови з поліцейськими чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Наразі призначено службове розслідування. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків. Зауважимо, що в момент інциденту в автомобілі перебували діти агресивного чоловіка, які підбурювали його чинити опір поліцейським.

За неофіційною інформацією, в організмі застреленого чоловіка виявили 2,48 проміле алкоголю, що співмірне із вживанням близько пляшки горілки. Водночас Державне бюро розслідувань, яке розслідує подію, не підтвердило цю інформацію.

Також поліція опублікувала відео, на якому можна побачити і дії патрульних, і поведінку порушників.