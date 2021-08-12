Радехівський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні смертельної ДТП 59-річного водія Volkswagen Caddy. Йому призначили три роки тюрми, але замінили покарання на умовний термін.

Як вказано у вироку суду, 18 липня 2020 року на трасі Червоноград – Броди біля села Хмільно трапилась смертельна аварія. 59-річний водій Volkswagen Caddy був неуважний та не впорався з керуванням, унаслідок чого з’їхав в кювет та перекинув авто.

У автомобілі, окрім водія, була також його дружина, син та 77-річний батько дружини. Унаслідок отриманих травм 77-річний чоловік загинув. У суді водій повністю визнав свою провину та просив його суворо не карати.

Дослідивши матеріали справи, суддя Оксана Патинок визнала водія винним у вчиненні смертельної ДТП та призначила покарання у вигляді трьох років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами два роки. Однак суддя звільнила його від відбування основного покарання, замінивши його трирічним іспитовим терміном.