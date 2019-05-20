Суд заарештував в.о. голови Держслужби зайнятості з правом застави в розмірі 20 млн грн

17 травня правоохоронці затримали Ярошенка і посередника під час отримання 480 тис. грн

Печерський районний суд Києва заарештував виконувача обов'язків голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка, підозрюваного в корупції, і встановив заставу 20 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР) в понеділок, 20 травня.

Як повідомляється, заступнику керівника управління Державної служби обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 9,6 млн грн. Посередник на час слідства перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

За даними слідства, посадові особи Державної служби зайнятості налагодили схему систематичного вимагання та отримання коштів у вигляді «відкатів» від суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснювали будівельні та ремонтні роботи центрів зайнятості в регіонах, зокрема в Житомирі.

Слідчі Київського теруправління ДБР повідомили їм про підозру в шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу). Санкції вказаної статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

Як інформував ZAXID.NET, 17 травня правоохоронці затримали Ярошенка і посередника під час отримання 480 тис. грн від підприємця.