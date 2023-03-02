Представника київського забудовника засудили за спробу підкупу голови Держінспекції архітектури та містобудування: він отримав умовний термін та заплатить 100 тис. доларів на проект «Армія дронів». Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд (ВАКС), повідомила в четвер, 2 березня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як йдеться в повідомленні, 2 березня ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та представником одного із столичних забудовників, якого викрили на пропозиції та наданні близько 120 тис. доларів хабара голові Державної інспекції архітектури та містобудування України за те, щоб попри наявні порушення, товариство-забудовник отримало сертифікат готовності до експлуатації багатоповерхівки у Києві.

За вироком суду представника забудовника визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Крім того, на нього покладено низку обов’язків, наприклад – періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи тощо.

Разом з тим, відповідно до угоди, представник столичного забудовника зобов’язується перерахувати 100 тис. доларів на потреби Збройних сил України, а саме на проект «Армія дронів» у Фонд United 24.

Також внесені як застава 2,239 млн грн будуть перераховані на потреби ЗСУ, а хабар у сумі майже 120 тис. доларів – стягнуто в дохід держави.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.