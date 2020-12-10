Буський районний суд Львівської області виніс вирок 52-річному уродженцю Львова за вбивство свого товариша через необережність. Інцидент трапився 6 жовтня цього року у Буську, коли чоловіки спільно розпивали спиртні напої. А вже 2 грудня Буський суд виніс вирок у цій справі.

Як ідеться у вироку суду, інцидент трапився 6 жовтня, коли чоловіки спільно вживали алкогольні напої та поконфліктували. Відтак обвинувачений витяг з шафи каністру з бензином та вилив його на одяг постраждалого. А коли останній запалив сірник, щоб прикурити сигарету, його одяг загорівся. Аби загасити вогонь, обвинувачений вилив на товариша воду з казана.

Далі постраждалий чоловік пішов додому. Швидку допомогу викликала його мама. Відтак чоловіка з опіками доставили спершу в Буську ЦРЛ, а згодом у лікарню швидкої допомоги Львова, де він помер, оскільки мав 70% опіків тіла і врятувати його не вдалося.

У суді обвинувачений визнав свою вину. Між ним та матір’ю загиблого було укладено угоду про примирення.

За вироком суду обвинуваченого визнали винним за ч. 1 ст.119 (вбивство через необережність) КК України. Суд призначив йому покарання – чотири роки позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання, встановивши іспитовий термін на три роки.