Антона Гайдура безстроково обрали суддею Міжгірського районного суду​​​​ у 2011 році

Антона Гайдура, якого на 5 років ув’язнили за хабарництво, випустили із Менської виправної колонії по умовно-достроковому звільненню. На час розгляду справи невідбутий строк покарання склав 11 місяців і 16 днів.

Йдеться про колишнього суддю Міжгірського районного суду, спійманого на хабарі у лютому 2020 року. За даними слідства, він попросив і отримав 15 тис. грн в обмін на задоволення цивільного позову. Антону Гайдуру призначили покарання у вигляді 5 років ув’язнення із забороною обіймати певні посади протягом 3 років та конфіскацією всього майна.

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З травня 2022 року Гайдур відбував покарання у Менській виправній колонії №91 Чернігівської області. Там він завів друзів і працював на швейній дільниці. З характеристики засудженого також відомо, що він жодного разу не притягувався до дисциплінарної відповідальності, негативно ставиться до вживання алкоголю, має позитивні плани на майбутнє та працює над їх реалізацією.

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15 червня 2026 року Менський районний суд задовольнив подання начальника колонії про умовно-дострокове звільнення Антона Гайдура, 3 серпня Чернігівський апеляційний суд залишив це рішення без змін, а 25 серпня Верховний Суд відмовив прокуратурі у відкритті касаційного провадження.

Зазначимо Антона Гайдура безстроково обрали суддею Міжгірського районного суду​​​​ у 2011 році. За останньою поданою декларацією у 2021 році, у власності його родини були 2 квартири, 6 земельних ділянок та автомобіль ВАЗ 21099. За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, екссуддя є батьком посадовця Хустського РТЦК Юрія Гайдура, якого у січні 2026 року викрили на хабарництві.