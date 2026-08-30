У багатьох містах доведеться суттєво більше платити за воду

З 1 вересня 2026 року основні тарифи на комунальні послуги для побутових споживачів не зміняться – уряд не ухвалював рішень про підвищення. Проте в низці міст, зокрема у Львові, споживачі отримають платіжки з більшими нарахування за воду. Якими будуть тарифи на світло, газ і воду з 1 вересня 2026 року, йдеться на сайті «Факти. ICTV».

Тариф на світло з 1 вересня

Тариф на електроенергію з 1 вересня залишається незмінним і становитиме 4,32 грн за кВт-год. Уряд продовжив дію цього тарифу для населення до 31 жовтня 2026 року.

В опалювальний сезон для споживачів з електричним опаленням діятиме пільгова ціна на електроенергію: 2,64 грн за кВт-год на перші 2 000 кВт-год. Пільговий тариф застосовуватиметься з 1 жовтня.

Також заощадити на електроенергії можуть власники двозонних лічильників, адже для них також діє пільговий тариф в нічні години – 2,16 грн/кВт-год з 23:00 до 7:00.

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Тариф на газ з 1 вересня

Ціни на газ для побутових споживачів з 1 вересня також залишаться без змін, якщо йдеться про клієнтів компанії «Нафтогаз України». До 30 квітня 2027 року вони платитимуть 7,96 грн за м³. Додамо, що клієнтами цієї компанії є близько 98% побутових споживачів.

Щодо інших постачальників, то ціни для населення варіюються від 7,96 до 9,99 грн за м³.

Тарифи на воду з 1 вересня

Тариф на воду встановлюють органи місцевого самоврядування після погодження з регулятором – Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Це означає, що в кожного водоканалу – свої тарифи на водопостачання і водовідведення.

У Львові у вересні споживачі отримують платіжки за воду з удвічі більшими цифрами, адже з 1 серпня тариф на воду у Львові зріс з 25,88 грн за м³ до 56,38 грн за м³.