Узимку на українців можуть чекати блекаути, а разом з ними – і відсутність опалення. Щоб не замерзати вдома чи на роботі в холодну погоду, варто придбати термобілизну. Термобілизна буває чоловіча, жіноча, дитяча, також є моделі унісекс. Чоловіча термобілизна відрізняється від жіночої кольором і кроєм – жіноча часто приталена, з низьким і широким коміром, має іншу зональність матеріалів. Як її обрати – розповідає «Hotline».

Загальні поради при виборі термобілизни

Оберіть тип термобілизни. Перед покупкою визначитеся, для чого необхідна термобілизна та в яких умовах ви її використовуватимете. Якщо активно рухатися та пітніти, варто обрати модель з синтетичних матеріалів. Якщо завдання зігрітися при мінімальному русі – оберіть краще з додаванням вовни. Зверніть увагу на бажану температура від виробника одягу. Кожен виробник термобілизни вказує рекомендації щодо температури навколишнього середовища для конкретних моделей. Комплекти, розраховані на діапазон від +10°C до 0°C, не працюватимуть при температурі -15°C. А модель для прогулянки навряд чи допоможе під час тривалої пробіжки. Ретельно добирайт розмір. Термобілизна не має бути оверсайз. Вона має прилягати до шкіри щільно, але не заважати рухам. Зверніть увагу на шви: вони мають бути плоскі, м'які, не тиснути та не терти. Доглядайте за термобілизною. Будьте готові, що є моделі, прати які можна тільки вручну. Термобілизну не варто прати в дуже гарячій воді, тому температура прання має бути не більш як 40 градусів. Її не можна кип'ятити, прасувати. Уважно читайте інструкції виробника. Для прання краще використовувати гелі, а не порошки, і прати без кондиціонера. Подбайте про багатошаровість одягу. Термобілизна сама по собі не функціонуватиме, якщо інші шари одягу підібрані неправильно. Тож перший шар одягу має складати термобілизна, другий шар має пропускати повітря та поглинати вологу, наприклад, фліс, і третій – захисний, такий, що не продувається.

Як обрати термобілизну для дому та прогулянок

Для дому й неквапливих прогулянок є гібридна білизна з високим вмістом бавовни та вовни. Вона тепліша за синтетичну, але повільніше випаровує вологу, оскільки в синтетичних тканинах волога затримується між волокнами, а у вовні вона затримується ще й усередині.

Ці комплекти коштують дорожче, ціна варіюється від типу волокна: може бути звичайна вовна, волокна альпаки чи вовна овець. Такій білизні потрібне делікатне прання.

Як обрати термобілизну для спорту

Якщо ви обираєте термобілизну для тренувань або активних рухів, синтетика – найкращий вибір. Вона ефективно виводить вологу з поверхні шкіри. Спітнівши в такій білизні, людина не замерзне.

Термобілизна з поліестеру чудово відводить вологу. Таку термобілизну легко прати, вона не втрачає колір та коштує дешевше за термобілизну з натуральних матеріалів, проте гріє не гірше.

Термобілизна з поліаміду часто взагалі безшовна – шов тільки в місці кріплення рукавів до тулуба, тому такі моделі дуже зручні.

Від кількості еластану у термобілизні залежить загальна еластичність моделі та її можливість протистояти деформації при розтягуванні.

Звертайте увагу також, чи є в моделі зональність – утеплені місця, які розташовані так, щоб ефективно збалансувати температурний режим спортсмена: вставки Wind Stop, об'ємне 3D плетіння або вставки з мікрофлісу.

Як обрати термобілизну дитині

Для малих дітей, які більше часу проводять у візочку, варто обирати моделі, у складі яких більше натуральних матеріалів. Якщо малюк вже активно бігає, варто подбати про термобілизну, яка добре відводить вологу, щоб йому було комфортно на прогулянці, навіть коли спітніє.

Позначення, які допоможуть обрати потрібну модель:

heavyweight – термобілизна для екстремально холодних температур;

midweight – для фанатів активного зимового виду спорту. Підійде й тим, хто планує гуляти сніговими парками або рибалити;

lightweight – для тих, хто займається спортом ранньою весною, пізньою осінню та теплою зимою;

microweight – термобілизна для занять спортом у теплий час: навесні, влітку або у спортзалі.

Крім звичних комплектів із кофти й штанів можна купити окремо:

футболки та реглани;

лосини та комбінезони;

шорти та майки;

спідню білизну;

термошкарпетки.

Термошкарпетки – незамінна річ для тих, хто займається спортом на вулиці, стоїть на зупинках громадського транспорту або любить порибалити взимку.