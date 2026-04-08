У понеділок не працюватимуть лише комунальні установи та школи

Тернопільська міська рада на Великодні свята зробила додатковий вихідний для працівників комунальних установ. Робочий день з понеділка, 13 квітня, перенесли на суботу, 25 квітня.

Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету в середу, 8 квітня. В міській раді зазначили, що робочий день перенесли лише для тих, хто працює в комунальних підприємствах. Це працівники навчальних закладів, транспортних і комунальних підприємств. Школи також не працюватимуть в понеділок. Натомість садочки працюватимуть у звичному режимі.

Виконком рекомендував керівникам приватних підприємств, установ і організацій міста також перенести робочий день. Додамо, що через введення воєнного стану в країні Кабінет міністрів скасував усі державні вихідні.