Шахраї з фіктивної брокерської фірми обманули тернополянку на 320 тис. грн. Жінка цілий рік вкладала в фінансову біржу гроші і, ніби-то, отримувала прибутки. Однак в кінцевому результаті втратила велику суму своїх заощаджень. Обшукана тернополянка звернулася в поліцію.

До співробітників районного управління поліції із заявою про шахрайство звернулася 52-річна мешканка Тернополя. Вона розповіла, що в інтернеті натрапила на оголошення про заробіток у брокерській фірмі. Жінка мала робити ставки і, у випадку виграшу, гроші клієнтам поверталися з відсотками.

«Щоб отримати високий дохід тернополянка протягом року перераховувала кошти на різні фінансові операції. За деякі інвестиції їй повертали гроші з відсотками, однак потім вимагали вкладати все більше і більше. Тернополянка одразу не зрозуміла, що насправді втрачає свої гроші. Як наслідок – потерпілу ошукали на 320 тим. грн», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 27 травня.

Вже після того, як жінка подала заяву про шахрайство, до неї знову зателефонував так званий консультант і запевнив, що необхідно переслати ще 25 тис. грн, аби заробити чималу суму. Потерпіла знову повірила й повідомила, що має тільки частину грошей, які згодом перерахує. Поліцейські оперативно зреагували й переконали жінку, що це – чергова пастка шахраїв.

За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України. За скоєння такого злочину загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років. Наразі поліцейські шукають зловмисників.