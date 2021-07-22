Поблизу села Горошова у Чортківському районі місцеві жителі витягнули з Дністра тіло утопленика. Загиблим виявився 22-річний хлопець, який зник у воді ще три дні тому у сусідній Чернівецькій області. На місце події викликали правоохоронців та медиків, які лише констатували смерть людини.

Слідчо-оперативна група встановила, що хлопець разом з друзями відпочивав в селі Ржавинці Застанівського району Чернівецької області.

«При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що загиблий - житель Чернівецької області, 1999 року народження. Хлопець ще 18 липня разом з друзями пішов купатися в селі Ржавинці Заставнівського району і втопився. Течія віднесла чернівчанина на територію Тернопільської області. При попередньому огляді, слідів насильницької смерті на тілі експерт не виявив», – йдеться в повідомленні поліції Тернопільщини.

Наразі правоохоронці розслідують цю подію як нещасний випадок. Поліція встановлюватиме, чому друзі вчасно не повідомили про зникнення свого друга.

Зазначимо, через село Ржавинці протікає річка Онут, яка впадає у Дністер неподалік села Горошова Тернопільської області. Відстань між цими селами – близько чотирьох кілометрів.