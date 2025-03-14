Трамп заявив, що очікує пропозицій від США щодо припинення вогню 17 березня

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, що був «дещо саркастичним», коли обіцяв покласти край російсько-українській війні за 24 години від його інавгурації. Про це він заявив 14 березня в інтерв’ю Full Measure.

Журналістка Шеріл Еткіссон відзначила складність розв’язання російсько-української війни, втім нагадавши Траму про його передвиборчу обіцянку закінчити війну за 24 години. Той заявив, що не завершив би війну за цей строк.

«Ну, я був дещо саркастичний, коли це говорив. Я б не завершив. Насправді я мав на увазі, що я хотів би її завершити, і я думаю, що мені це вдасться», – сказав Трамп.

Водночас Дональд Трамп заявив, що американські зусилля щодо вирішення російсько-української війни "йдуть добре". Він анонсував, що у понеділок, 17 березня, він очікує отримати більше інформації щодо пропозицій про припинення вогню.

Раніше, ще під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв про припинення війни Росії проти України за 24 години після його обрання, а згодом – після його інавгурації 20 січня 2025 року. Втім, вже 9 січня спецпосланець щодо України Кіт Келлог заявив, що адміністрація Трампа прагне знайти рішення щодо російсько-української війни протягом 100 днів від його інавгурації.

Зазначимо, наприкінці лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга говорив вже про мету припинити повномасштабне вторгнення Росії до України за пів року.