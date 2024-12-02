Дональд Трамп разом зі своїм родичем, мільярдером Массадом Булосом

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обрав кандидатом на посаду свого старшого радника у справах арабських держав і Близького Сходу бізнесмена та мільярдера Массада Булоса. Підприємець є свекром доньки Трампа Тіффані, повідомило у понеділок, 2 грудня, CNN.

За даними агентства, Дональд Трамп у своїй заяві 1 грудня, де він висунув Булоса на пост, не згадав його родинні зв’язки. Втім, бізнесмен став вже другим родичем Трампа, якому запропонували важливу посаду – першим став Чарльз Кушнер, кандидат на посаду посла США у Франції. Його син, Джаред Кушнер, одружений на доньці Трампа Іванці, а також був помилуваний Трампом у 2020 році після звинувачень у федеральних порушеннях.

Массада Буллоса Дональд Трамп описав як «дуже шанованого лідера в діловому світі з великим досвідом на міжнародній арені». CNN зазначає, що вибір своїх родичів на критично важливі посади підкреслює продовження політики Трампа, який звик опиратися на довірених членів родини.

Так, ще за першої каденції Дональда Трампа критикували за кумівство – зокрема, його донька Іванка разом з Джаредом Кушнером працювали старшими радниками в офісах Західного крила, а Кушнер був одним із провідних учасників переговорів щодо договору про нормалізацію відносин між Ізраїлем та ОАЕ. Попри те, що Іванка Трамп відмовилася повертатися до офіційних посад, очікується, що Кушнер буде знову консультувати Трампа у близькосхідних питаннях.

Моссад Булос агітував голосувати за Дональда Трампа в мусульманських громадах США, зокрема, в Мічигані. Булос також виступав посередником між Палестинською владою та її лідером Махмудом Аббасом і Трампом.

«Ці призначення викликають сумніви щодо впливу та влади – і прибутку – серед членів родини Трампа в уряді США. Наприклад, потенційна участь Джареда Кушнера цього разу має новий складний рівень: незабаром після від’їзду з Вашингтона він заснував інвестиційний фонд зі значною підтримкою державних інвестиційних фондів Перської затоки. За останні роки його інвестиційний фонд отримав 2 мільярди доларів від Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії», – повідомило CNN.

Крім того, у команді Трампа під час передвиборчої кампанії працювали його сини – Дональд-молодший та Ерік, а також невістка Трампа – Лара Трамп, яка очолила національний комітет Республіканської партії.

Попри наявність низки родичів у команді Трампа та помилуванні Кушнера, республіканці продовжують критикувати чинного президента від Демократичної партії Джо Байдена, який 2 грудня помилував свого сина Гантера у двох кримінальних злочинах – купівлі зброї та її володінні під час наркотичної залежності, а також податкових порушеннях. Зазначимо, раніше Байден заявляв, що не помилує його, а також не пом’якшить вирок.

Джо Байден у своїй заяві пояснив, що вирішив помилувати сина, оскільки того «вибірково і несправедливо переслідували», зазначивши, що «з Гантером поводилися інакше», ніж з людьми, які скоюють подібні злочини. Президент заявив, що його політичні опоненти в Конгресі «інспірували» звинувачення, щоб напасти на нього і перешкодити його обранню.