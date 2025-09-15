Трамп вперше назвав Росію агресором у війні проти України
Президент США вважає, що йому «доведеться вести всі переговори», щоб зупинити війну
Президент США Дональд Трамп вперше назвав Росію агресором у війні проти України, чим продемонстрував жорсткішу позицію щодо Москви. Про це повідомило Politico в понеділок, 15 вересня.
Видання пише, що Трамп, згадуючи про втрати українських і російських військ, сказав журналістам у неділю: «Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. З Росії трохи більше, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше».
Президент вкотре наголосив, що зупинив сім воєн і думав, що російсько-українська війна «буде найлегшою, але вона виявилась найскладнішою».
«Я думаю, що мені доведеться вести всі переговори. Вони [Зеленський і Путін] ненавидять один одного. Вони ненавидять один одного настільки, що не можуть навіть дихати», – сказав Трамп.
Раніше Дональд Трамп заявив, що готовий ввести «серйозні» санкції проти РФ, але після того, як це зроблять країни Європи, а також припинять купувати російську нафту.
Нагадаємо, у лютому 2025 року Генасамблея ООН прийняла українську резолюцію, у якій Росію називають країною-агресоркою та вимагають від Кремля вивести війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Водночас США та ще 17 країн проголосували проти.
Уже у квітні Трамп звинуватив Україну у війні, заявивши: «Не можна розпочинати війну проти країни, яка у 20 разів більша за вас, а потім сподіватися, що вам дадуть кілька ракет».