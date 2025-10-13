Президент США припустив передачу Україні ракет Tomahawk

Дональд Трамп розповів, що допускає передачу Україні крилатих ракет Tomahawk, якщо Росія не припинить війну. За словами президента США, він планує має намір обговорити постачання Tomahawk Україні з Росією. Про це глава Білого дому повідомив журналістам під час спілкування на борту літака Air Force One дорогою до Ізраїлю, передає Радіо Свобода.

За словами Дональда Трампа, він обговорював передачу Україні високоточних ракет Tomahawk з Володимиром Зеленським, але ще не ухвалив остаточного рішення. Водночас президент США повідомив, що допускає це, якщо Росія не припинить війну. Він також заявив, що можливо обговорить це питання з російським диктатором Владіміром Путіним.

«Я, мабуть, повинен поговорити з Росією про Tomahawk. Чи хочуть вони, щоб Tomahawk летіли в їхньому напрямку? Я так не думаю [...] Я можу поговорити з ним (Путіним, – ред). Я можу сказати: "Послухай, якщо ця війна не буде врегульована, я відправлю їм Tomahawk". Чесно кажучи, Росії це не потрібно», – сказав Дональд Трамп.

Також президент США висловив впевненість, що Росія погодиться припинити вогонь та наголосив, що ракети Tomahawk – «надзвичайна дуже наступальна зброя».

Американські дозвукові ракети Tomahawk виробляє компанія Raytheon. Вони є стратегічною і тактичною зброєю, що здатна здійснювати політ на гранично малих висотах й уразити ціль на відстані до 2 500 км.

Зауважимо, що 2 жовтня російський диктатор Путін назвав можливу передачу ракет Tomahawk Україні «ескалацією нового рівня», проте заявив, що ця зброя не становить загрози для Росії.

Нагадаємо, 6 жовтня Дональд Трамп говорив, що практично ухвалив рішення щодо постачання Україні ракет Tomahawk, але хочу знати, як вони використовуватимуться.

