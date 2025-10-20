Дональд Трамп відмовився обговорювати можливе надання Україні додаткового озброєння

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «все ще може виграти» війну з Росією, але висловив сумнів у тому, що це станеться, назвавши повномасштабну війну «дуже важкою» через ненависть між президентами Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним. Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом 20 жовтня, пише журнал Newsweek.

Журналісти поцікавились у Трампа, чи вважає він, що Україна все ще може перемогти.

«Вони [українці] все ще можуть перемогти. Я не думаю, що вони переможуть, але все ще можуть. Я ніколи не казав, що вони переможуть. Я казав, що вони можуть перемогти. Усе може статися. Ви знаєте, війна – дуже дивна річ», – сказав Дональд Трамп.

Трамп також заявив, що закликав Росію припинити напади на мирних українців, і відхилив питання журналіста щодо надання Україні додаткової допомоги, назвавши ситуацію «складнішою, ніж здається».

За словами президента США, його команда перебуває «в процесі укладення угоди». У разі, якщо переговори проваляться, «багато людей заплатять за це високу ціну», додав він.

Нагадаємо, 19 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив, що російський диктатор Владімір Путін вимагає від України віддати йому всю територію Донецької області. Президент запевнив, що окуповані Путіним території не будуть визнавати частиною Росії. І цю позицію України щодо Донеччини позитивно сприйняв президент США.

Також, за словами Зеленського, Україна наблизилась до завершення війни. Проте президент зауважив, що швидко завершити російсько-українську війну не вдається.