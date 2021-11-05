Елла Петниченко навчалася у Бельгії на оперну співачку

У столиці Бельгії – Брюсселі – трамвай на смерть збив 28-річну студентку з України Еллу Петниченко, коли вона перебувала на зупинці. Інцидент стався ще увечері 2 листопада, однак більше подробиць про це стало відомо у п’ятницю, 5 листопада.

Як пише «Обозреватель», Елла Петниченко навчалася на оперну співачку і вже виступала на сцені. Зокрема, найближчим часом вона мала виступити у столиці Франції – Парижі. Увечері у вівторок, 2 листопада, українку збив трамвай, коли вона перебувала на зупинці в одному з мікрорайонів Брюсселя. За інформацією місцевих ЗМІ, після аварії водія трамвая забрали до лікарні в шоковому стані.

На навчання до Бельгії Елла Петниченко виїхала три роки тому після того, як закінчила Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського. Після випуску дівчина рішуче заявила, що продовжить здобувати музичну освіту за кордоном, розповіла її викладачка, доцентка кафедри сольних співів українського навчального закладу Світлана Клебанова. До Харкова дівчина з батьками переїхала з Донецької області. Перший сольний концерт Елла Петниченко дала ще під час навчання в Харкові.