Португальський суд засудив трьох інспекторів міграційної служби країни за вбивство українця, жителя Новояворівська Львівської області Ігоря Гоменюка після затримання в аеропорту Лісабона, пише Deutsche Welle з посиланням на Associated Press.

Трьох інспекторів визнали винними у завданні тяжких тілесних ушкоджень під час допиту, що призвело до смерті 40-річного українця. Суд визнав, що інспектори били ногами та кийками чоловіка, який був у цей момент у наручниках, зламавши таким чином його ребра. Це своєю чергою спричинило його смерть від удушення.

Двоє офіцерів отримали по дев’ять років ув'язнення, ще один – сім.

Вбивство Ігоря Гоменюка в Португалії: що відомо

10 березня 2020 року працівники міграційної служби Португалії не пропустили Гоменюка на територію країни, оскільки він нібито не мав візи для роботи. Інспектори Служби у справах іноземців і кордонів (SEF) Дуарте Лажа, Бруно Совса та Луїз Сілва вдягнули на Гоменюка кайданки і побили, внаслідок чого він помер.

Через кілька місяців після вбивства очільниця прикордонної служби Кріштіна Ґатойнш пішла у відставку.

Португальський уряд виплатив родині українця понад 700 тисяч євро компенсації і ліквідував службу у справах іноземців.

Вбитий Ігор Гоменюк жив у Новояворівську Львівської області. Він працював будівельником.