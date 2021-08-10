Унаслідок обстрілів українських позицій бойовиками на Донбасі у вівторок, 10 серпня, троє військових зазнали вогнепальних осколкових поранень. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Двоє українських військовослужбовців перебувають у задовільному стані, стан третього – тяжкий. Усіх поранених після надання першої допомоги доправили до лікарень. Штаб ООС уточнює, що українська сторона відкривала вогонь у відповідь.

Усього за 10 серпня бойовики порушували режим тиші чотири рази. Неподалік села Водяне двічі обстрілювали з артилерійських систем 122-мм калібру й мінометів, у напрямку селища Невельське – з гранатометів і стрілецької зброї, а поблизу Мар’їнки – з протитанкових ракетних комплексів.

Українська сторона Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомила про порушення бойовиками режиму тиші представників ОБСЄ.

Як інформував ZAXID.NET, у суботу, 7 серпня, на Донбасі внаслідок ворожого вогню загинув український військовослужбовець Ярослав Семеняка із Конотопського району Сумської області, який служив за контрактом з червня 2020 року. Ще двоє військових дістали поранення.