Троє палестинців загинули під час чергових сутичок з ізраїльськими солдатами в Секторі Ґази

Сутички на кордоні Ізраїлю та Сектора Ґази тривають вже третій місяць

Кількість палестинців, які загинули в протистоянні з ізраїльськими військовими на кордоні Ізраїлю з Сектором Ґази, продовжує зростати. Внаслідок нових сутичок у п'ятницю, 8 червня, загинули ще троє палестинців, поранення отримали 92 людини, повідомила агенція AFP з посиланням на міністерство охорони здоров'я у Ґазі, пише «Німецька хвиля». Загалом від початку протестів на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази, які тривають з 30 березня, загинули вже щонайменше 122 людини.

8 червня вогнепальне поранення в ногу отримав і фотокореспондент агенції AFP, який був одягнутий у жилет з написом «Преса». У Газі звинуватили в пострілі в журналіста ізраїльських військових, в армії Ізраїлю поки не прокоментували інцидент.

За даними ізраїльської армії, близько десяти тисяч палестинців взяли участь в акції протесту 8 червня, багато з них кидали каміння у солдатів та підпалювали шини. Окрім того, вони намагалися зруйнувати огорожу на кордоні.

Напруженість між палестинцями та Ізраїлем помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.

Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США у Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектору Ґази та Ізраїлю загинули понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь солдати ізраїльської армії. В останні тижні Ізраїль та екстремістські угруповання в Секторі Ґази вдавалися до взаємних ракетних та мінометних обстрілів.