На повну ліквідацію пожежі в церкві рятувальники витратили менше години

У селі Берестяне Цуманської громади вночі згорів храм Православної церкви України. Як повідомив у коментарі ZAXID.NET голова Цуманської громади Анатолій Дорошук, у храму обвалився дах. Експлуатувати будівлю вже неможливо, її потрібно буде відбудувати. Що ж спричинило займання, наразі невідомо, це з'ясовують спеціалісти.

Повідомлення про пожежу в селі Берестяне Цуманської громади надійшло до рятувальників близько 03:20 вночі в понеділок, 6 лютого. Перший підрозділ рятувальників прибув до місця виклику о 03:35.

«На місці пожежі працювали рятувальники шостої державноі пожежно-рятувальної частини міста Ківерці, оперативно координаційний центр ГУ ДСНС області, команди місцевоі пожежноі охорони селища Цумань, сіл Липне та Гораймівка. Для гасіння дерев’яної будівлі було застосовано три ручних водяних ствола. Пожежу ліквідовано о 04:20», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих внаслідок інциденту немає. Наразі невідомо, через що виникла пожежа. На місці події працює спеціальна комісія, дослідно-випробувальна лабораторія аварійно-рятувального загону.

Додамо, що релігійна громада села Берестяне вирішила перейти з УПЦ МП в Православну церкву України в 2019 році.