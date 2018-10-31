Цитрус оголошує очікувані ціни на нові MacBook Air із Retina-дисплеєм, iPad Pro і Mac Mini

Всі, хто бажає першими придбати новинки Apple, вже зараз можуть залишити заявку на сайті Цитрус, продаж яких почнеться в листопаді!

Apple iPad Pro

Нове покоління iPad Pro отримало безрамковий екран з діагоналлю 11 і 12.9 дюймів без звичної кнопки Home, процесор A12X Bionic з співпроцесором для роботи нейромереж, розпізнавання обличчя користувача Face ID і роз'єм USB-C. Екран Liquid Retina підтримує HDR, чотири вбудованих динаміки з сабвуферами забезпечують приголомшливий звук, а 12-мегапіксельна камера дозволяє знімати відео з роздільною здатністю 4К на швидкості до 60 кадрів в секунду! Новий iPad Pro став на 15% тонше – його товщина всього 5.9 мм, об’єм зменшився на 25%, при цьому його акумулятор забезпечує до 10 годин роботи при відтворенні відео! Можливості нового Apple Pensil оцінять професійні дизайнери – його функціональність адаптована під програмні продукти Adobe, а індукційний зарядний пристрій, вмонтований в корпус iPad Pro, дозволяє заряджати його без використання проводів, пристебнувши до планшету. Новий Apple iPad Pro відкриває новий рівень вражень від найвимогливіших до апаратних ресурсів ігор, замінюючи ігровий комп'ютер! Можливості продуктивності iPad Pro перевищують 92% всіх портативних комп'ютерів і наближаються до обчислювальної потужності XBox, підтверджуючи репутацію самого популярного планшету в світі, продажі якого перевищують продажі будь-якого ноутбуку.

MacBook Air з Retina-екраном

Новий MacBook Air отримав безрамковий 13.3-дюймовий Retina-екран з 4 мільйонами пікселів, що підтримує на 48% більше кольорів, і золотистий варіант алюмінієвого корпусу. Ноутбук оснащений сенсором Touch ID з окремим чіпом T2, що відповідає за криптозахист даних користувача, клавіатурою типу Butterfly і збільшеним на 20% в порівнянні з попередником тачпадом Force Touch. У новому MacBook Air використовується поліпшена система акустики, процесор Intel Core i5 8 покоління і нові SSD-накопичувачі, що працюють на 60% швидше, ніж раніше. MacBook Air оснащений двома портами Thunderbolt 3 покоління, сумісними з роз'ємами USB-C, що використовуються для живлення і підключення периферійних пристроїв. Цей надлегкий ноутбук з батареєю, здатною забезпечити 12 годин автономної роботи, важить неймовірні 910 грам!

Mac Mini

Оновлений Mac Mini отримав 6-ядерні процесори, які збільшили його продуктивність в п'ять разів і більший об'єм пам'яті в порівнянні з Mac Mini попереднього покоління. Він оснащується чіпом T2 для шифрування даних, чотирма портами Thunderbolt 3 покоління. двома портами USB, роз'ємом HDMI і підтримує 10-гігабітне інтернет-з'єднання. Новий Mac Mini може використовувати до 2 терабайт даних на SSD і оснащуватися до 64 гігабайт оперативної пам'яті, що робить його найпродуктивнішим Mac Mini в історії.

Очікувані ціни і терміни початку продажів

Залишити заявку, щоб отримати повідомлення про початок продажів новинок, можна вже зараз на сайті Цитрус:

Mac Book Air.

iPad Pro

Mac Mini

Apple iPad Pro 11 – від 26 999 грн;

Apple iPad Pro 12,9 – від 33 999 грн;

Apple MacBook Air 13,3 retina – від 39 999 грн;

Apple Mac Mini – від 28 999 грн.

Про Цитрус

«Цитрус» – національна мережа магазинів гаджетів та інноваційних технологій, має статус Apple Authorized Reseller, а також є лідером з продажу техніки Apple в Україні і працює з 2000 року. Сьогодні «Цитрус» – це провідний інтернет-магазин citrus.ua і мережа з 50 магазинів, що працюють в унікальному для України форматі інноваційних розважальних центрів з відкритим доступом до товарів, інтерактивними зонами віртуальної реальності, електротранспортом, пристроями розумного будинку. «Цитрус» розвиває власну мережу авторизованих сервісних центрів і пунктів прокату електротранспорту, а також освітніх просторів «ЦеХАБ» і «Цитрус Академія» у флагманських магазинах мережі.

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