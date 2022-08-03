Артем Михайлюк і Олександр Васюк – нові депутати від «Слуги народу»

Центральна виборча комісія повідомила, що народними депутатами від «Слуги народу» замість Андрія Костіна, якого призначили генеральним прокурором, і Ольги Совгирі, яка стала суддею Конституційного суду, стануть Артем Михайлюк та Олександр Васюк.

«27 липня Комісія отримала постанови ВР про дострокове припинення повноважень Андрія Костіна та Ольги Совгирі. Вони написали заяви про складення депутатських повноважень. Тож обраними народними депутатами комісія визнала наступних у списку Артема Михайлюка та Олександра Івасюка», – сказано в повідомленні ЦВК від 2 серпня.

На парламентських виборах у липні 2019 Михайлюк був під №142 у виборчому списку партії «Слуга народу», а Івасюк – під №143.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада призначила Андрія Костіна генпрокурором, а Ольгу Совгирю – суддею Конституційного суду.