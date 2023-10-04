Центрвиборчком мав би призначити вибори, оскільки помер депутат від Прикарпаття Андрій Іванчук

Центральна виборча комісія України вирішила не призначати проміжні вибори народного депутата на Івано-Франківщині, оскільки для цього немає правових підстав. Про це у середу, 4 жовтня, повідомила прес-служба ЦВК.

Центрвиборчком мав би призначити вибори, оскільки помер депутат від Прикарпаття Андрій Іванчук.

«Однак Комісія зазначила, що ч. 7 ст. 16 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» передбачає, що протягом п’ятого року повноважень Верховної Ради поточного скликання проміжні вибори не проводяться. Комісія констатувала, що в Україні триває воєнний стан, а відповідно до ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» проведення виборів заборонено», – пояснили у ЦВК.

Тому Комісія лише взяла до відома факт дострокового припинення повноважень Іванчука.

Як інформував ZAXID.NET, Андрій Іванчук, який з 2012 року був народним депутатом України, раптово помер у віці 50 років.

Під час VII скликання нардеп виступав від партії Юлії Тимошенко «Батьківщина», був заступником голови фракції, а також головою Комітету Верховної Ради з питань економічної політики.

У 2014 році був обраний нардепом від партії «Народний фронт». Також Андрія Іванчука було обрано народним депутатом IX скликання. Тоді його обрали як самовисуванця у 88 виборчому окрузі (Івано-Франківськ). З того часу Іванчук був членом Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, перебував у складі депутатської групи «Довіра».