На 51 році життя помер нардеп з Прикарпаття Андрій Іванчук
Уродженець Івано-Франківська був депутатом Верховної Ради трьох скликань
Андрій Іванчук, який з 2012 року був народним депутатом України, помер у віці 50 років. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у понеділок, 25 вересня.
«Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України VII, VIII та IX скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю», – повідомив Руслан Стефанчук.
Причина смерті нардепа поки що невідома. Зазначається, що смерть політика з Івано-Франківська настала раптово.
Андрій Іванчук обіймав посаду народного депутата з 2012 року. Під час VII скликання нардеп виступав від партії Юлії Тимошенко «Батьківщина», був заступником голови фракції, а також головою Комітету Верховної Ради з питань економічної політики.
У 2014 році був обраний нардепом від партії «Народний фронт». Також Андрія Іванчука було обрано народним депутатом IX скликання. Тоді чоловіка обрали як самовисуванця у 88 виборчому окрузі (Івано-Франківськ). З того часу Іванчук був членом
Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
Зазначимо, у 2021 році проти Андрія Іванчука відкрили кримінальне провадження за кнопкодавство. Тоді нардеп проголосував замість депутата від «ЄС» Олега Синютки, який був відсутній у парламенті.