Нардеп був у парламенті як партійний, так і самовисуванець

Андрій Іванчук, який з 2012 року був народним депутатом України, помер у віці 50 років. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук у понеділок, 25 вересня.

«Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України VII, VIII та IX​ скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю», – повідомив Руслан Стефанчук.

Причина смерті нардепа поки що невідома. Зазначається, що смерть політика з Івано-Франківська настала раптово.

Андрій Іванчук обіймав посаду народного депутата з 2012 року. Під час VII скликання нардеп виступав від партії Юлії Тимошенко «Батьківщина», був заступником голови фракції, а також головою Комітету Верховної Ради з питань економічної політики.

У 2014 році був обраний нардепом від партії «Народний фронт». Також Андрія Іванчука було обрано народним депутатом IX скликання. Тоді чоловіка обрали як самовисуванця у 88 виборчому окрузі (Івано-Франківськ). З того часу Іванчук був членом

Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Зазначимо, у 2021 році проти Андрія Іванчука відкрили кримінальне провадження за кнопкодавство. Тоді нардеп проголосував замість депутата від «ЄС» Олега Синютки, який був відсутній у парламенті.