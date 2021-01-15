Нардепа підозрюють у кнопкодавстві під час голосування за зміни до Бюджетного кодексу

Офіс генпрокурора з другої спроби вікдрив кримінальне провадження проти народного депутата з групи «Довіра» Андрія Іванчука за підозрою у кнопкодавстві. Про це пише у п’ятницю, 15 січня, громадський рух «ЧЕСНО».

Прокуратура повідомила «ЧЕСНО», що перший заступник генпрокурора Роман Говда вніс до ЄРДР відомості про ймовірне вчинення Іванчуком кримінального правопорушення за статтею про здійснення народним депутатом на пленарному засіданні Верховної Ради голосування замість іншого народного депутата.

Мажоритарника з Франківщини Андрія Іванчука спіймали на кнопкодавстві 5 листопада 2020 року під час голосування за законопроект №4100 про внесення змін до Бюджетного кодексу. Він проголосував на місцях, закріплених за ним самим і членом фракції «Європейська солідарність» Олегом Синюткою, який того дня був відсутній на обох пленарних засіданнях.

Тоді активісти звернулися до Офісу генпрокурора із заявою про правопорушення, проте Ірина Венедіктова відмовила у відкритті справи. Вона повідомила, що підстав для відкриття справи немає через недотриманість вимог регламенту ВР «щодо порядку направлення заяви».

Зазначимо, що за кнопкодавство депутатам загрожує штраф у розмірі 51-85 тис. грн. Однак для цього провину спочатку потрібно довести у суді. Досудовим розслідуванням в таких провадженнях займається ДБР, але внести відомості до ЄРДР може лише генеральний прокурор.

Що відомо про Андрія Іванчука

Закінчив ЧНУ ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «правознавство». Як зазначає рух «ЧЕСНО», політик також фігурує в антикорупційному розслідування щодо податкових зловживань та щодо силового захоплення фітнес-центру «Софійський».

Народний депутат VII, VIII та IX скликань. У 2012 був обраний депутатом від ВО «Батьківщина», а у 2015 – від партії «Народний Фронт». У 2019 році обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець за 88 округом, що в Івано-Франківській область. Член депутатської групи «Довіра». Не входить до складу жодного комітету.