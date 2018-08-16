ЦВК розширила часові можливості призначення перших місцевих виборів

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Центральна виборча комісія України розширила часові можливості для призначення проведення перших місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ). Про це повідомляють на сайті відомства.

«Комісія за наявності відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за 70 днів до дня таких виборів, як правило, на останню неділю квітня, останню неділю жовтня, будь-яку неділю грудня, крім останньої. Як виняток перші місцеві вибори можуть бути призначені на іншу дату», – ідеться в постанові ЦВК.

У Центрвиборчкомі повідомили, що 16 серпня їм надійшло 12 подань обласної влади про призначення місцевих виборів та одне подання – про додаткові вибори в ОТГ. 9 серпня ЦВК звернулася до Верховної Ради по роз'яснення, чи можна проводити вибори в ОТГ без попереднього референдуму про об'єднання.

Комітет виборців України поінформував, що у разі, якщо ЦВК не призначить виборів в ОТГ до 17 серпня, у жовтні 2018 року вони вже не відбудуться. 15 серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що дії Центрвиборчкому створюють ризик гальмування децентралізації, оскільки унеможливлюють проведення виборів у новостворених ОТГ у жовтні 2018 року.

Об'єднані територіальні громади було створено в межах децентралізації в усіх областях України в березні 2016 року. Загалом нараховують 665 ОТГ.

Зауважимо, що згідно зі ст. 15 закону України «Про місцеві вибори», чергові вибори призначають не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування, позачергові вибори – не пізніше ніж за 60 днів.