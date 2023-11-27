На Заході занепокоєні зростанням рівння поставок Туреччиною в РФ товарів, які можуть використовуватися з військовою метою, зокрема йдеться про мікрочіпи, комунікаційне обладнання та телескопічні приціли. Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

«За перші дев'ять місяців 2023 року Туреччина повідомила про експорт 45 товарів, які США вважають “високопріоритетними”, на 158 млн доларів до Росії та п'яти колишніх радянських країн, підозрюваних у тому, що вони виступають посередниками для Москви. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2022 року, коли почалася війна в Україні», – повідомляє видання.

При цьому, згідно з аналізом Financial Times даних митної бази даних Trade Data Monitor, середня цифра за 2015-21 роки становила 28 млн доларів. Зазначені 45 категорій товарів включають мікрочіпи, комунікаційне обладнання та окремі деталі, такі як телескопічні приціли, що підпадають під експортний контроль США, ЄС, Японії та Великої Британії, спрямований на запобігання їх потраплянню в Росію.

Окрім того, імпорт Туреччиною товарів високого пріоритету з країн G7 цього року зріс більш ніж на 60% порівняно з тими ж періодами між 2015 і 2021 роками до майже 500 млн доларів.

«З деякими третіми країнами, такими як Туреччина, у нас дійсно слабші позиції у сфері правозастосування, ніж ми того хотіли б… Нам дійсно потрібно наполягати на тому, щоб ці країни вжили примусових заходів у їхній власній юрисдикції, щоб дістатися до конкретних організацій, які сприяють постачанню», – прокоментувала ситуацію FT колишня заступниця помічника торгового представника США Емілі Кілкріз.

Також вказується з посиланням на неназваного європейський чиновник із санкцій, що Туреччина разом з Об’єднаними Арабськими Еміратами часто слугує проміжним пунктом призначення для російських компаній, які прагнуть використовувати багатоетапні маршрути імпорту, щоб обійти контроль. Згідно з оцінками США та ЄС, Росія використовує товари високого пріоритету у своїх крилатих ракетах, безпілотниках і вертольотах.