Участь в акції взяли здебільшого жінки, деякі з малими дітьми

У суботу вранці, 4 жовтня, близько сотні мешканців Івано-Франківська вийшли на мітинг на площу перед адмінбудівлею міської ради. Активісти вимагали у керівництва міста та області виділяти більше коштів з бюджету на потреби ЗСУ і припинити чи зменшити некритичні витрати в час повномасштабної війни. Про це повідомляє інтернет-видання «КУРС».

Участь в акції взяли здебільшого жінки, деякі з малими дітьми. Люди тримали намальовані власноруч плакати з написами «Бруківка не захистить», «Гроші на ЗСУ», «Мені потрібні живі друзі з фронту, а не ваші тендери». Учасники акції скандували «Нам потрібні живі герої!»

«У мого чоловіка вихідних немає пів року. Мій тато не знає, що таке вихідні. Тому що рівно рік, як він загинув на Бахмутському напрямку. 18 моїх друзів, з якими я дружила, жила в гуртожитку, хрестила дітей, ходила на прогулянки… Їх більше немає… Ясно що у Марцінківа вихідний. А пані Онищук не знає, коли дитина в тебе питає “А де тато?”. Моя дитина тата бачила три рази в житті. Тому я пропоную прийти і в будній день, щоб у них не було відмазок типу “вихідний», – зазначила одна з учасниць акції.

Зазначимо, кілька днів тому франківський активіст Максим Сич зареєстрував електронну петицію до влади Франківська з вимогою про збільшення видатків з міського бюджету-2024 на армію і допомогу військовим.